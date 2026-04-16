İstanbul Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, çocuk ve gençleri madde ve dijital bağımlılıklardan korumaya yönelik stratejiler ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 1. Dönem Toplantısı, Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, çocuk ve gençlerin yalnızca madde bağımlılığından değil; teknoloji, dijital oyun ve sosyal medya gibi alanlarda gelişen bağımlılık türlerinden korunmasına yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca bağımlılıkla mücadelede sadece arzın değil talebin de önlenmesine yönelik bütüncül politikalar ele alınırken, özellikle Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetler gözden geçirildi.

Yetkililer, önleyici, eğitici ve rehabilite edici çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı. Valilikte yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

https://twitter.com/TC_istanbul/status/2044723243072823523