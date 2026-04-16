TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'ndeki programda, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Marta Matrai, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkmenistan Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Maksat Kuliyev ve Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi Eldiyor Toshmatov yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları ve parlamento temsilcileri, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında gayriresmi toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya geldi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.