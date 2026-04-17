Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin merkezi olan Güllük Mahallesi'ni daha düzenli, daha konforlu hale getirmek için bölgede çevre düzenlemesi, otopark, yeni yol ve kaldırım çalışmaları yapıldığını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Çalışmaları yerinde inceleyerek, ilçede her bölgeye dokunacak çalışmalar yapılacağını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi: 'İlkbahar ve yaz bizim için daha yoğun çalışma dönemi, daha çok yol ve kaldırım yapma daha çok hizmet etmek demek. Şehir merkezi olan ve eski yerleşimin yoğun olduğu Güllük Mahallemiz'deyiz. Asfaltını yapacağız. Şehir merkezinde hem trafiği hem de otopark alanlarını rahatlatmak için bu yaz çok önemli çalışmalar yapacağız' dedi.