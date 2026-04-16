Milli Savunma Bakanlığı, MKE'nin 2023-2027 dönemini kapsayan 1,5 milyar dolarlık yatırım programıyla mühimmat ve stratejik malzeme üretiminde dışa bağımlılığın sona erdirileceğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, savunma sanayii ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirdiğini bildirdi. Program kapsamında; 155 mm obüs mühimmatı, 76 mm Denizhan Millî Deniz Topu, topçu ve roket sistemleri, havan mühimmatları, tank ve obüs silah sistemleri ile hafif kalibre silahların üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı ifade edildi.

Kırıkkale'de kurulacak Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası'nda ise 2026 itibarıyla nitroselüloz, barut ve roket yakıtlarının yanı sıra derişik nitrik asit ve katı TNT gibi stratejik ürünlerin üretileceği, böylece Türkiye'nin patlayıcı ham madde alanında dışa bağımlılığının sona ereceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon sürecine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda Fırtına-2 Obüsü ve Baykar Akıncı dahil edildiği açıklandı.

— Makine ve Kimya Endüstrisi (@MKEgovtr) April 16, 2026

Bunun yanı sıra ASELSAN tarafından geliştirilen ACAR 300-G Kara ve İHA Gözetleme Radarlarının da Kara Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, tüm bu adımların Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını artırma ve yerli-milli savunma sanayii kabiliyetlerini güçlendirme hedefi doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı.