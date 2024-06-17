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Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sakatathane Hizmet Tesisi 672 metrekarelik alanda kurulacak. Tesiste iç organ, kelle ayak, işkembe, bağırsak işlenmesi planlanıyor. Projede; mal kabul, işleme, paketleme mahalli ve muhafaza için soğuk odalar yer alıyor.

Başkan Palancıoğlu’ndan Kurban Bayramı ve Babalar Günü mesajı

Başkan Palancıoğlu’ndan Kurban Bayramı ve Babalar Günü mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de benzeri olmayan Sakatathane Hizmet Binası’nı Kocaeli’ne kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Solaklar yolu üzerinde bulunan modern mezbahanenin alt tarafında yer alan projenin temel betonları atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de emsali olmayan Sakatathane tesisinin temel betonunu attı KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de emsali olmayan Sakatathane tesisi kuruyor. Modern mezbahanenin hemen alt kısmında yer alan Sakathanenin temel betonunu atıldı.