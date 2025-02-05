Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun gözetiminde, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü destekleriyle İzmir Oryantiring İl Temsilciliği ve Altun Oryantiring ve Atletizm Spor Kulübü tarafından özel bir köpek otelinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen Köpekli Oryantiring Yarışması büyük ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de ilk kez İzmir’de 50 yarışmacının katılımıyla yapılan labirent oryantiring parkurundaki yarışma zaman zaman ilginç anlara da sahne oldu.

Köpek ile katılım sağlayanların yanı sıra köpeksiz olarak da yapılan yarışmalarla oryantiring sporunun her geçen gün tanıtımını daha geniş alana yaydıklarını ifade eden İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, “İzmir’in Türkiye’de ilkleri başarmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan yarışmalar sonunda Köpek ile katılım sağlayanlar ilk üçe şu isimler girdi:

1. Tuna - Holding, 2. Andaç -Naylon, 3. Serkan - Sirius.

Köpeksiz katılım sağlayanlar kategorisindeki ilk üç ise şöyle: 1.Ege Tuna, 2. Emre Beypınar, 3. Mehmet Şaşmaz.

Altun Oryantiring ve Atletizm Spor Kulübü’nün kurucu başkanı Cengiz Altun, Türkiye’de oryntiring sporuna hizmeti daha geniş alanlarda sürdüreceklerini ve ilkleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Köpekli oryantiring için daha geniş bir kapsamlı istekler de geldi. Bu konuda da çalışıyoruz.

Yakında önce Ege, ardından da Türkiye genelinde büyük bir köpekli oryantiring yarışması yapacağız” dedi.