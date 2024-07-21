Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Türkiye’de emsali olmayan Sakatathane tesisinin temel betonu atıldı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de emsali olmayan Sakatathane tesisi kuruyor. İzmit Mezbahanesinin alt kısmında yer alan tesisin temel betonu atıldı.

Perde kolon imalatlarının sürdüğü projede işler hızlı ilerliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de benzeri olmayan Sakatathane Hizmet Binası’nı Kocaeli’ne kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Solaklar yolu üzerinde bulunan modern mezbahanenin alt tarafında yer alan projede son olarak temel beton atıldı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sakatathane Hizmet Tesisi 672 metrekarelik alanda kuruluyor. Tesiste iç organ, kelle ayak, işkembe, bağırsak işlemlenmesi planlanıyor. Projede mal kabul, işleme, paketleme mahalleri ve muhafaza için soğuk odalar yer alıyor.