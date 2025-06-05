Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araçlara olan talebin ve üretimin artmasıyla birlikte Türkiye genelinde şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, 30 Nisan 2025 itibariyle elektrikli araç şarj soket sayısının 29 bin 496’ya, istasyon sayısının ise 11 bin 500’e yükseldiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araç kullanımının Türkiye’de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini açıkladı.

Hem araç üretiminde hem de satışlarında görülen artışın, enerji ve ulaşım alanında yeni bir döneme işaret ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu dönüşümün çevresel etkilerine de dikkati çekerek, “Elektrikli araçlar karbon salınımını azaltıyor, enerji verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla hem bireysel ulaşımda hem de çevresel sürdürülebilirlikte çok önemli bir adım atılmış durumda. Bakanlık olarak çevre dostu bu dönüşüme biz de destek veriyoruz.” dedi.

ARAÇ SAYISI 231 BİN 474’E ULAŞTI

2024 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 106 bin 736 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “2025 Nisan ayında ise kayıtlı araç sayısı 231 bin 474’e ulaştı. Bu rakamlar gösteriyor ki, Türkiye pazarı artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor. Aylık elektrikli araç satışının toplam satıştaki payı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9’dan yüzde 15,4’e çıktı” ifadelerini kullandı.

ŞARJ SOKETİ SAYISI 29 BİN 496’YA YÜKSELDİ

Elektrikli araçların artışıyla birlikte şarj istasyonu ve soketi ihtiyacının arttığını da belirten Bakan Uraloğlu, “2025 Nisan sonu itibariyle ülkemizde 11 bin 500 şarj istasyonu bulunuyor. 2024 Nisan ayında 17 bin 920 olan şarj soketi sayısı, 2025 yılı Nisan ayında 29 bin 496’ya ulaştı. AC şarj noktası 17 bin 231’e, DC şarj noktası sayısı ise 12 bin 265’e ulaştı” diye konuştu.