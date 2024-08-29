Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtıldığı "Bursa Eğitim Yöneticileri" buluşması MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Uludağ Üniversitesi Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Programı Uzmanı Prof. Dr. İlker Cırık, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri ve okul müdürlerinin katılımıyla Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa eğitim camiasıyla bir araya geldiği programda konuşan MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, eğitimin bir süreç gerektirdiğini belirterek, "Okullar çocuklarımızın özgür olduğu yerler, özgür düşünecekleri, kendilerini hakkıyla ifade edecekleri yerler olsun istiyoruz. Çocuklarımız sosyal olsun istiyoruz. Programları sadeleştirdik. Ama yatay bir şekilde derinlemesine öğrenmelerini istiyoruz. Beceri temelli bir program ortaya koyduk. Eğitim anlayışının felsefesinin değiştiğini aslında çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor, yeni eğitim öğretim yılımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bursa'da büyük bir eğitim ailesi olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni müfredatımızda öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsenmiş olup temelinde beceri eğitimi yer alan bir yapı oluşturularak sadeleştirilmiştir. Yeni müfredat, çocukların oynamasını, okumasını ve sosyalleşmesini desteklerken, günümüzün gerektirdiği kavramlarla güncellenmiştir. Eğitim yöneticilerimizle birlikte, Bursa eğitim camiası olarak Türkiye'deki büyük hikayenin Bursa'dan küçük ve güçlü iyi örneklendirilmiş bir parçası olacağız. Katkısı olan herkese teşekkürlerimi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum." dedi.

Program, Eğitim Programı Uzmanı Prof. Dr. İlker Cırık'ın, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtımı" konulu konferansla devam etti.