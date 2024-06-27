Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Bu kanunla birlikte kripto varlıklara ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirilmiş oldu. Konuya ilişkin olarak Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı ve W2E.MEDIA CEO'su Şenol Vatansever, kripto sektörüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye Kripto Varlık Düzenlemeleri ile Öncü Oluyor

Kanunun kabulü üzerine açıklamalarda bulunan Şenol Vatansever, "Türkiye, kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri yasalaştırarak önemli bir adım atmış bulunuyor. Bu düzenlemeler, sektörün şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlayacak. Aynı zamanda, yatırımcıların korunması ve piyasaların istikrarlı bir şekilde işlemesi açısından büyük önem taşıyor," dedi.

Kripto Varlıkların Tanımlanması ve Yasal Çerçeve

Yeni kanun, kripto varlıkların, cüzdanların ve hizmet sağlayıcıların tanımlarını netleştirerek yasal bir çerçeve oluşturuyor. Vatansever, bu durumun sektördeki belirsizlikleri ortadan kaldırarak, daha güvenilir ve düzenli bir ortam oluşturacağını belirtti. "Kripto varlıkların tanımlanması hem kullanıcılar hem de hizmet sağlayıcılar için büyük bir avantaj. Bu sayede, taraflar arasındaki ilişkiler daha şeffaf ve anlaşılır hale gelecek," ifadelerini kullandı.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Yeni Standartlar

Kanuna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri SPK tarafından denetlenecek ve belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol edilecek. Bu düzenlemenin sektöre getireceği standartlar hakkında Vatansever, "Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının belirli standartlara tabi olması, sektördeki güvenliği artıracak ve kullanıcıların haklarını koruyacak. Bu da sektöre olan güveni ve yatırımı artıracak," dedi.

Yatırımcı Koruma ve Piyasa İstikrar

Yeni düzenlemelerin, yatırımcıların korunması ve piyasa istikrarının sağlanması açısından kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Vatansever, "Yatırımcıların haklarının korunması ve piyasa istikrarının sağlanması, kripto varlıkların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlayacak. Bu düzenlemeler, piyasanın olgunlaşması ve güvenin artması için önemli adımlar," diye belirtti.

Kripto Varlıkların Ekonomik Fırsatları ve Teknolojik İlerlemeler

Vatansever, kripto varlıkların dünya ekonomisine ve Türkiye'ye sağlayacağı fırsatlar konusunda görüşlerini paylaştı: "Kripto varlıklar, yalnızca finans sektörü için değil, tüm ekonomiler için büyük fırsatlar sunuyor. Blockchain teknolojisinin sunduğu şeffaflık ve güven, dijital varlıkların hızla benimsenmesini sağlıyor. Ancak bu teknoloji, bilinenden çok daha geniş bir yelpazede ekonomik ve sosyal fırsatlar sunuyor."

Vatansever, blockchain teknolojisinin dijital kimlik yönetiminde devrim yaratabileceğini, akıllı şehir projelerinde kritik bir rol oynayabileceğini ve yeşil enerji projelerinde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca, mikro ekonomilere ve finansal kapsayıcılığa olan katkısına dikkat çeken Vatansever, "Blockchain teknolojisi, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan milyonlarca insan için finansal hizmetlere erişim imkânı sunuyor. Bu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmayı hızlandıracak bir faktör," dedi.

Tokenizasyon: Yeni Fırsatlar ve Avantajlar

Kripto Varlık Yasası ile Türkiye’de şirketler ve kurumlar için yepyeni tokenizasyon projelerinin önü sonuna kadar açılıyor. Tokenizasyon, fiziksel veya dijital varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenlar olarak temsil edilmesini sağlayarak, varlıkların dijital mülkiyetini ve transferini kolaylaştırırken finans, gayrimenkul, medya, sağlık, eğitim, perakende, enerji, tarım, gıda, turizm gibi tüm sektörlerde uygulanabiliyor. Şenol Vatansever, tokenizasyonun şirketler ve kurumlar için yeni finansman yöntemleri, daha geniş yatırımcı kitlelerine erişim ve yenilikçi iş modelleri geliştirme fırsatları sunduğunu belirtti. Ayrıca, dijital dönüşümü hızlandırarak ekonomik büyümeye ve teknolojiye dayalı bir ekosistem oluşturulmasına katkı sağladığını vurguladı.

"Tokenizasyon Entegratörü" Hizmetleri

W2E.MEDIA, MULTIVERSERA Teknoloji Yatırımları A.Ş., Vatansever Bilişim A.Ş., Patriot Teknoloji A.Ş. ve MEXRAI, token projelerinde şirketlerin ve kurumların ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri ve bileşenleri sağlayarak, "Tokenizasyon Entegratörü" olarak güçlerini birleştirdi. Bu kapsamlı hizmet yelpazesi, token projelerinin her aşamasında destek sağlayarak başarıya ulaşmalarını mümkün kılıyor. W2E.MEDIA CEO’su Şenol Vatansever, “Bu iş birliği, token çıkarmak isteyenlerin tek bir noktadan hizmet alarak süreçlerini kolaylaştırmasını ve hızlandırmasını sağlıyor. Token Entegratörü, farklı hizmet sağlayıcılarla stratejik ortaklıklar yaparak uçtan uca çözümler sunuyor,” açıklamalarında bulundu. Tokenizasyon ile ilgili detaylar için, Blockchain Expo World 2024'te "Silver Sponsor" olarak yer alacak W2E.MEDIA ile iletişime geçilebilir.

Blockchain Expo World 2024 Yaklaşıyor

Blockchain Expo World 2024, 12.107 metrekarelik geniş bir alanda gerçekleştirilecek ve Avrupa, Afrika, Körfez ve CIS bölgelerinin en büyük fuarlarından biri olarak dikkat çekiyor. Metaverse'de de yer alacak olan etkinlik, 700+ katılımcı şirketi ve 100.000+ ziyaretçiyi ağırlayacak. 40+ ülkeden sektör profesyonelleri, 150+ sponsor, 360+ konuşmacı, 30+ blokzincir kulübü, 20+ sivil toplum kuruluşu, 200+ medya mensubu ve 100+ sosyal medya fenomeni bir araya gelecek.

Fuarın açılış konuşmasını yasanın mimarlarından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri yapacak. İleri, 4 Temmuz’da fuarda gerçekleştirilecek özel panelde ve 7 Temmuz’da Teknoloji ve Gelecek programında W2E.MEDIA CEO'su Şenol Vatansever’in sorularını yanıtlayacak. Dr. Ömer İleri’ye sorulmasını istediğiniz soruları X platformunda #TeknolojiVeGelecek hashtag’i ile yazabilirsiniz.

Fuar ziyaretçileri, W2E.MEDIA standında tokenizasyon projeleri, kripto varlık düzenlemeleri ve blokzincir teknolojileri hakkında detaylı bilgi edinebilecek. W2E.MEDIA, token projelerinin her aşamasında sunduğu kapsamlı hizmetlerle şirketlerin ve kurumların yanında yer alıyor.

Blockchain Expo World 2024, 4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılarak, sektördeki en son gelişmeleri takip edebilir, uzman konuşmacılardan bilgi alabilir ve iş birliği fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Detaylı bilgi ve katılım için Blockchain Expo World 2024 web sitesini ziyaret edebilirsiniz.