Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu’nun İstanbul Ümraniye’de düzenlenen genel kurulunda Fahrettin Savcı oy birliğiyle genel başkan seçildi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu’nun İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen genel kurulunda Fahrettin Savcı genel başkan seçildi. Yeni yönetim 3 yıllığına yetkilendirildi.

TÜRKİYE TÜM ROMAN DERNEKLERİ KONFEDERASYONU GENEL KURULU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu, İstanbul Ümraniye’de düzenlenen genel kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Fahrettin Savcı oy birliğiyle Genel Başkan seçilirken, 3 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu da belli oldu.

DİVAN HEYETİ DENEYİMLİ İSİMLERDEN OLUŞTU

Genel kurulun divan başkanlığını Yaşar Birgüllü yürütürken, divan üyeleri arasında Turgay Kozan (Bayrampaşa) ve İskender Kotancı (Balıkesir) yer aldı.

YENİ YÖNETİM 3 YILLIĞINA YETKİ ALDI

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Fahrettin Savcı (Edirne) – Genel Başkan

Metin Özçeri (İzmir) – Tarım ve Orman Bakan Danışmanı

Hacı Arif Davulcu (İstanbul) – İçişleri Bakan Danışmanı

Barış Cahanker – İstanbul Anadolu Yakası Federasyon Başkanı

Ertuğrul Seviç – Kocaeli Federasyonu Başkanı

Turgay Kozan – Bayrampaşa Borsa Yönetim Kurulu Üyesi

Nuray Gezer Koşucu (Balıkesir) – Gazeteci

Cengiz Biçer – Arnavutköy AK Parti Meclis Üyesi

Necdet Karabulut (Yalova) – İş İnsanı

Muharrem Çoban – Avukat (İstanbul)

Mustafa Ovarda (Kırklareli) – Emekli Bankacı

Ali Çalışır (Çanakkale) – Esnaf

Erdem Karaman (Tekirdağ) – Turizmci

Yaşar Birgüllü – İş İnsanı (İstanbul)

Hüsyincan Demirtaş – Otelci (Muğla)

Talip Moğoltekin – Çiftçi (Mersin)

Feridun Demirdöğen – İş İnsanı (Balıkesir)

Aslan Uğurçay – Doktor (Manisa)

İrfan Düzdağ – AK Parti İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Yasin Kırıcı-İstanbul- TBMM Başkan Danışmanı

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Yeni yönetim, genel kurula destek sunan STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, Metin Külünk, vali koordinatörleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere birçok isme teşekkür etti.

“ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Konfederasyon, yaptığı açıklamada “Allah’ın rızasını, halkın duasını kazanmak için çıktığımız bu yolda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerine yer verdi.