Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ aracılığıyla Filistin Posta İdaresi'nin uluslararası posta sistemindeki yıllık kullanım yükümlülüğüne destek sağlandığını belirterek, Türkiye'nin Filistin'e her alanda desteğini sürdüreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Filistin'le dayanışmasını posta hizmetleri alanında da sürdürdüğünü açıkladı.

Bakan Uraloğlu, PTT AŞ aracılığıyla Filistin Posta İdaresi'nin uluslararası posta sistemindeki yıllık kullanım yükümlülüğüne destek sağlandığını ve bu katkıyla posta hizmetlerinin kesintisiz devam etmesine destek verildiğini ifade etti.

Filistin Posta İdaresi tarafından gönderilen teşekkür mektubunun, iki ülke arasındaki dayanışmanın anlamlı bir göstergesi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin insani sorumluluğu ve kardeşlik anlayışı doğrultusunda Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kardeş Filistin'in sesi dünyaya ulaşmaya devam etsin diye dayanışmamızı sürdürüyoruz. ????????????????



PTT AŞ aracılığıyla, Filistin Posta İdaresi'nin uluslararası posta sistemindeki yıllık kullanım yükümlülüğüne destek sağlayarak posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkıda: pic.twitter.com/8g7ORWgFmv — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 7, 2026