Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye Standı, Cannes Film Festivali kapsamında sektörün en yoğun günlerinden birine ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Cannes Film Festivali ve Marché du Film kapsamında Türkiye sinemasının uluslararası görünürlüğünü artırmak, ortakyapım imkânlarını geliştirmek ve Türk film endüstrisinin dünya sinema sektörüyle temaslarını güçlendirmek amacıyla kurulan Türkiye Standı, gün boyunca önemli buluşmalara sahne oldu.

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Ozan Akbaba, Caner Cindoruk ve Özge Gürel, Türkiye Standı'nı ziyaret ederek uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Oyuncular, gün boyunca yapımcılar, festival programcıları, dağıtımcılar ve sinema profesyonelleriyle çeşitli temaslarda bulunarak Türkiye'nin yaratıcı potansiyelini ve güçlü oyunculuk birikimini temsil etti.

Türkiye Standı'ndaki yoğun programa Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Ogün Şanlıer de katıldı. Güven, hem Türkiye'den Cannes'a katılan oyuncular ve sektör temsilcileriyle hem de farklı ülkelerden gelen sinema profesyonelleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye Standı'nda kurulan temasların önemine dikkat çekerek, 'Cannes'da 'Türkiye Invites' diyerek tüm dünyadan yapımcıları, yönetmenleri ve yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyoruz. Türkiye; güçlü hikâyeleri, nitelikli insan kaynağı, gelişen teknik altyapısı, doğal ve tarihî mekân zenginliğiyle uluslararası yapımlar için çok önemli bir merkez. Yabancı yapımcı ve yatırımcıları ülkemizde film çekmeye, ortakyapımlar geliştirmeye ve Türkiye'nin sunduğu imkânları yakından keşfetmeye çağırıyoruz' dedi.

Günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise akşam saatlerinde Türkiye Standı'nda düzenlenen 'happy hour' oldu.

Etkinliğe dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 sinema profesyoneli katılırken, yapımcılar, satış ajansları, dağıtımcılar, festival temsilcileri ve yaratıcı sektör profesyonelleri samimi bir atmosferde bir araya gelerek yeni iş birlikleri, ortaklık fırsatları ve gelecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.