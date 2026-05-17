Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

ANKARA (İGFA) - Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, görev sırasında müdahale ettikleri silahlı kavga olayında şehit düştü.

Edinilen bilgilere göre, olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüpheli şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan iki polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi mesajında, 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.