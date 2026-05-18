Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Of Kavakpınar ve Tonya Kalınçam futbol sahalarının üstlerini kapatarak tadilatlarını tamamladı. Tonya İskenderli sahasında ise çalışmalar sürüyor.

Trabzon (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Of Kavakpınar ile Tonya Kalınçam futbol sahalarının üzerleri kapatıldı.

Tonya'nın İskenderli Mahallesi'nde bulunan sahanın üst kapatım ve tadilat çalışmaları ise devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Gençlerin ve çocukların daha modern, güvenli ve kullanışlı alanlarda spor yapabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Of Kavakpınar ile Tonya Kalınçam futbol sahalarının üzerleri kapatıldı ve her iki sahanın tadilatları yapıldı.

Tonya'nın İskenderli Mahallesi'nde bulunan sahanın üst kapatım çalışmaları ise devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, spor yatırımlarının sadece şehir merkeziyle sınırlı tutulmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: 'Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve yeteneklerini geliştirebilmesi adına ilçelerimizde spor yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şehrimizin dört bir yanında modern spor alanları oluşturarak çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi sürdüreceğiz.'