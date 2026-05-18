6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen gençlerin iyileşme sürecine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 50 genç bire bir destek, bin genç ise online eğitim alacak.

İSTANBUL (İGFA) - MSD Türkiye ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen gençlerin psikolojik iyileşmesini desteklemek amacıyla 'Psikososyal Destek Projesi'ni başlattı. Proje, afet sonrası dönemde gençlerin dayanıklılığını güçlendirmeyi ve psikolojik iyi oluşlarını desteklemeyi hedefliyor.

Proje kapsamında 18-25 yaş arası 50 genç bire bir psikososyal destek alacak, ayrıca bin genç afet ve kriz dönemlerinde psikolojik sağlık konularında online eğitim ve webinarlarla bilgilendirilecek. Depremlerin üzerinden zaman geçmesine rağmen etkilenen bölgelerde psikososyal desteğin önemini koruduğu vurgulanıyor.

Şu ana kadar İstanbul'da gerçekleştirilen 'Afetlerde Psikososyal Destek Genç Gönüllü Eğitimi'nde 25 genç ruh sağlığı uzmanı, travma sonrası destek, psikososyal ilk yardım ve saha hazırlığı konularında teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Eğitimi tamamlayan ekip, sahada gençlere bire bir destek vermeye hazır hâle geldi.

MSD Türkiye Hasta Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Uğur Akpamuk, projeyi değerlendirirken, 'Gençlerin yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve dayanıklılıklarını güçlendirmeleri uzun vadeli toplumsal iyileşmenin anahtarıdır' dedi. TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş ise, projenin gençlerin bugünü ve geleceğine yapılan bir güven yatırımı olduğunu belirterek, psikososyal desteğin toplumsal dayanıklılığın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.