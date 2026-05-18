Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 38'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, 9 gün boyunca sahnelenen 29 oyun, yurt içi ve yurt dışından katılan 28 tiyatro topluluğu ve binlerce sanatseverin yoğun ilgisiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Geçtiğimiz hafta kortej yürüyüşü ve ardından sahnelenen 'Sığıntılar' oyunuyla perdelerini açan festival, 9 gün boyunca 29 farklı oyunla şehri dev bir açık hava sahnesine dönüştürdü.

Festival kapsamında, 4'ü yurt dışından olmak üzere toplam 28 tiyatro topluluğu Denizli'de ağırlandı. Yerli ve yabancı ekiplerin performansları, her gün farklı sahnelerde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Sokaklara, meydanlara ve salonlara sığmayan gösterimlere Denizli halkı yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl festival sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmadı.

Acıpayam ve Sarayköy ilçelerinde de özel gösterimler gerçekleştirildi. İlçe sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikler sayesinde, tiyatronun birleştirici ve estetik gücü tüm Denizli'ye ulaştırıldı.



BÜYÜK FİNAL DÜNYA KLASİĞİ 'HAMLET' İLE YAPILDI



Sanat dolu günlerin ardından festivalin kapanış perdesi, dünya edebiyatının en önemli klasiklerinden biri olan 'Hamlet' ile indi. Maltepe Belediye Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan eser, alışılmışın dışındaki özgün yorumu, modern rejisi ve güçlü sahne dinamizmiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Shakespeare'in yüzyılları aşan zamansız trajedisini, etkileyici dekor ve dekor-ışık tasarımlarıyla birleştiren ekip, tiyatroseverlere adeta bir görsel şölen sundu. Oyuncuların performansı salonu dolduran yüzlerce sanatsever tarafından ayakta alkışlandı.