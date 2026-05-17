Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen bin 258 işletmeye toplam 389,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde piyasadaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen dört ayrı kurul toplantısında temel gıda ürünlerinden e-ticarete, sebze-meyve piyasasından ekmek ve simit satışlarına kadar birçok alanda inceleme yapıldı. Denetimler sonucunda toplam bin 258 işletmeye 389 milyon 430 bin 962 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye yaklaşık 9,6 milyon lira ceza uygulanırken, ekmek ve simit tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen 75 işletmeye yaklaşık 13 milyon lira yaptırım uygulandı.

Özellikle yabancı menşeli e-ticaret platformlarına yönelik ithalat kısıtlamalarının ardından yerli e-ticaret sitelerinde yaşanan fiyat artışları da mercek altına alındı. Bu kapsamda 840 işletmeye toplam 151,7 milyon lira ceza verildi. Meyve ve sebze fiyatlarında görülen olağanüstü artışlara ilişkin incelemelerde ise 330 işletmeye toplam 215,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satışı yapan işletmeler, otogarlar ve toptan satış merkezlerinin yakın takip altında olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamaya karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.