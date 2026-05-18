Muğla'da Ortaca Belediyesi ve Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Dans Festivali, çeşitli dans gösterileri ve akrobasi şovlarıyla sona erdi. Özel eğitim öğrencisi Onur Çim'in sunumuyla anlam kazanan etkinlikte sanatın birleştirici gücü vurgulandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerel belediye ve Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 'Ortaca 2. Dans Festivali', birbirinden renkli ve coşkulu gösterilerle tamamlandı.

İlçede iki gün süren festivalde Ortaca'dan ve ilçe dışından katılan misafir dans toplulukları, halk oyunları ekipleri, modern dans, bale, tango, zeybek ve profesyonel akrobasi gösterileriyle sanat ve kültür dolu anlar yaşandı. Dansın, sanatın ve kültürün birleştirici gücüyle gönüllü grupların bir araya geldiği bu özel organizasyonun sunumuna, Özel Eğitim Öğrencimiz Onur Çim de katılarak gecemize ayrı bir anlam kattı.

Kültürün ve sanatın yaşatılmasında sivil topluma olan güçlü destekleri için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere, festivale renk katan tüm gönüllü ekiplerimize, emeği geçen paydaşlara ve etkinliğimize katılan tüm kıymetli hemşehrilerimize teşekkür edildi.