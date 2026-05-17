Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Bölge Şampiyonası'nda 5 ilden 22 ekip, Türkiye finallerine katılabilmek için sahneye çıktı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2026 Yılı Kulüpler Arası Bölge Şampiyonası, Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis ve Mersin'den gelen toplam 22 ekip ve 620 sporcu, 8 farklı kategoride ve 2 ayrı dalda sahne alarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için performans sergiledi.

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, organizasyonun farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma olduğunu belirterek, gençlerin heyecanının sahneye yansıdığını ifade etti.

Programa katılamayan AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Abdülhamit Gül ve Derya Bakbak'ın mesajları da törende okundu. Mesajlarda, halk oyunlarının kültürel mirasın en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulanarak tüm ekiplere başarı dilekleri iletildi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Mersinli Öğütmen ise yaptığı konuşmada, halk oyunlarının geçmişten günümüze aktarılan en önemli kültürel miraslardan biri olduğunu belirtti. Öğütmen, gençlerin bu alandaki faaliyetlerinin hem kültürel devamlılık hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmaları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şampiyona, renkli gösteriler ve yoğun katılımla kültürel bir şölen havasında gerçekleşti.