Ağrı Valisi Önder Bozkurt, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek altyapı, ulaşım, içme suyu ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kent genelinde yürütülen çalışmalar ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek üzere köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda köylerin altyapı, ulaşım, içme suyu ve diğer yerel ihtiyaçlarına ilişkin konular ele alınırken, vatandaşların huzur ve güvenliği ile hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Muhtarların sahadan aktardığı sorun ve taleplerin değerlendirildiği toplantıda, köylerde yürütülen hizmetlerin planlı şekilde sürdürülmesi, ihtiyaçların öncelik sırasına göre ele alınması ve kurumlar arasında güçlü bir iş birliğiyle çözüme kavuşturulması üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara ulaştırılması ve bu alanda yürütülecek çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu.



Vali Bozkurt, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunların çözümü için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ağrı Valiliği koordinesinde ilgili kurumlarla birlikte sahadaki taleplerin takip edileceği, köylerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımların sürdürüleceği ifade edildi.