Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da ikamet eden ve serebral palsi tanısı konulan 3 yaşındaki Lina Yalçınkaya ve ailesiyle bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da ikamet eden ve küçük yaşına rağmen serebral palsi hastalığıyla mücadele eden minik Lina, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye bir araya geldi.

Lina Yalçınkaya ve ailesini makamında ağırlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ziyarette Lina ile yakından ilgilendi. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Lina Yalçınkaya için belediye olarak destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yalçınkaya ailesinden de Lina'nın tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Başkan Çiftçi, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi;

'LİNA YAVRUMUZUN YANINDAYIZ'

'Lina yavrumuzun yanındayız. Sadık Yalçınkaya ve Nuray Yalçınkaya ailemizi belediyemizde misafir ettik. Lina yavrumuzun bir an önce sağlığına kavuşması için belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim evladımıza acil şifalar versin' dedi.

Öte yandan Minik Lina, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde de hastalığına yönelik rehabilitasyon tedavisi görecek.