Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Bilecik Cumhuriyet Meydanı adeta lezzet şölenine sahne oldu. Kadim Anadolu mutfağının izlerini taşıyan Bilecik'in tescilli yöresel ürünleri ve geleneksel tatları vatandaşlarla buluştu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen program, Bilecik'in sahip olduğu yöresel ürün zenginliğini ve Anadolu'nun kadim mutfak mirasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başta olmak üzere il protokolü katıldı. Stantları tek tek gezen Vali Sözer, Bilecik'in asırlardır yaşatılan mutfak kültürü hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yöresel ürünlerin sergilendiği alanlarda hem görsel hem de damaklara hitap eden renkli görüntüler oluştu.

Etkinlikte Bilecik'in coğrafi işaretli ve tescilli ürünleri vatandaşların beğenisine sunulurken, Türk mutfağının köklü geçmişini yansıtan geleneksel yemekler büyük ilgi gördü. Özellikle doğal üretimle hazırlanan yöresel lezzetler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Program boyunca yapılan sunumlarda Türk mutfağının yalnızca bir yemek kültürü değil, aynı zamanda milletin tarihini, emeğini ve yaşam biçimini yansıtan güçlü bir kültürel miras olduğuna dikkat çekildi. Bilecik'in zengin gastronomi değerleri ise bir kez daha ön plana çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları yakından tanıma fırsatı bulurken, kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.