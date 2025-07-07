Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi ve Değişim Uzmanı Birgül Yeniçeri iş birliğiyle 7 Temmuz Dünya Değişim Günü, Duba Plajı’nda düzenlenen nefes çalışmasıyla kutlandı. Etkinlik, katılımcılara hem doğayla hem de kendi iç dünyalarıyla yeniden bağ kurma imkânı sundu.BALIKESİR (İGFA) - Dünya genelinde bireysel ve toplumsal dönüşüme dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Değişim Günü, Ayvalık’ta bu yıl anlamlı bir etkinlikle karşılık buldu.

Ayvalık Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen kutlama programında, Değişim Uzmanı Birgül Yeniçeri öncülüğünde gerçekleştirilen “Değişim Nefes Çalışması”, katılımcılara farkındalık, dinginlik ve içsel dönüşüm alanlarında güçlü bir deneyim yaşattı.

Duba Plajı’nda başlayan etkinlik, katılımcıları doğal ortamda nefesle buluşturdu.

Doğanın iyileştirici gücüyle bütünleşen bu uygulamada, nefes tekniklerinin hem bedensel hem zihinsel etkileri üzerine uygulamalı bir çalışma yapıldı. Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca katılımcılar, günlük hayatın stresinden uzaklaşarak kendi özlerine dönmenin huzurunu yaşadı.

Etkinliğe öncülük eden Birgül Yeniçeri, “Değişim bir anda olmaz, ama bir nefesle başlayabilir. Bugün burada, Ayvalık’ın doğasında bir araya gelerek sadece nefes almadık; aynı zamanda farkındalıkla, niyetle ve sevgiyle değişimin tohumlarını da ektik. Dünya Değişim Günü, bireysel farkındalıkla toplumsal dönüşümün mümkün olduğunu hatırlatıyor” diye konuştu.