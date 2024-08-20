Sosyal demokrat belediyeciliğin öncü isimlerinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de yer aldığı Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Sosyal belediyecilik örneklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ana hedefi ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında kurulan, 14 büyükşehir ve 4 ilçe belediye başkanın yer aldığı Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi, ilk toplantısını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinasyonunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Özel’in yaptığı toplantıda sosyal belediyecilik uygulamalarının yanı sıra belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve sorunları ile sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşülen konular üzerinde uygulanacak politikaların ele alındığı toplantıların, sosyal belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından sürekliliğinin sağlanacağı belirtildi. Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de sosyal belediyecilik uygulamalarına ilişkin deneyimlerini aktardığı Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi’nde yer alan isimler şöyle:

-Türkiye Belediyeler Birliği - Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

-Tarihi Kentler Birliği - Mansur Yavaş - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

-Marmara Belediyeler Birliği - Mustafa Bozbey - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

-Sağlıklı Kentler Birliği - Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

-Akdeniz Belediyeler Birliği - Muhittin Böcek - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

-Zeydan Karalar - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

-Vahap Seçer - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

-Ege Belediyeler Birliği - Ferdî Zeyrek - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

-Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği (YGB) - Ahmet Akın - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

-Trakya Belediyeler Birliği - Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

-Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

-Kıyı Ege Belediyeler Birliği - Ahmet Aras - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

-Bülent Nuri Çavuşoğlu - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

-Avrupa Konseyi - Ayşe Ünlüce - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

-İç Anadolu Belediyeler Birliği - Fethi Yaşar - Yenimahalle Belediye Başkanı

-Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği - Ahmet Serkan Tuncer - Mezitli Belediye Başkanı

-İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği - Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı

-Ege Ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği - Ali Kemal Deveciler - Burhaniye Belediye Başkanı