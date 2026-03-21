Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Ramazan Bayramı namazını Hunat Camii'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de Ramazan Bayramı sabahı, birlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte bayram namazını Hunat Camii'nde eda ederek, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Cami çıkışında hemşehrileriyle tek tek bayramlaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Bayramın manevi atmosferini Kayserililerle birlikte paylaşan Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışını sahaya yansıtmaya devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 'Tüm Kayseri'mizin güzel insanlarına sevgiler, saygılar sunuyorum. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bir Ramazan ayını daha teravih, iftarı, sahuru, oturucu, Kadir Gecesi ile idrak ettik. Bugün de bayram namazını eda ettik. Tüm hemşehrilerimiz başta olmak üzere İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum, insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum' dedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiği müstesna zamanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, ülkemizin çevresinde yaşanan acıların yürekleri daima hüzünle doldurduğunu ifade etti. Bu süreçte daha da kenetlenmenin önemine vurgu yapan Büyükkılıç, 'İri, diri, bir ve beraber olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var' dedi.

Başkan Büyükkılıç, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, minnet ve şükranlarını sundu, hayatını kaybeden gazilere rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve huzurlu ömürler temennisinde bulundu.

Bayramların; birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekişmesine vesile olması dileğinde bulunan Başkan Büyükkılıç, 'Bu bayramların, birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyor, Mevla'dan bizlere yardım etmesini diliyorum' ifadelerini kullandı. Mesajının sonunda toplumun tüm kesimlerine seslenen Başkan Büyükkılıç, büyüklerin ellerinden öptüğünü, küçükleri sevgiyle kucakladığını belirterek, tüm vatandaşların mübarek bayramını en içten dilekleriyle kutladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise kentte çok farklı bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirterek, 'Bu Ramazan çocukluğumuzdaki özlenen ramazanlara gittiğini bana hatırlattı. Camilerimizin çocuk çınlamaları ile dolduğu, iftarların, sahurların çok fazla davetlerle süslendiği, asayiş olaylarının en dibe indiği bir ay oldu. Ramazan ayı gerçekten başka bir şekilde geçti' dedi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Eski Milletvekili Taner Yıldız da Kayserili hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığını kaydederek, şehitleri ve gazileri minnet ve şükran ile andı.

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ise bu bayramın tüm İslam âleminin uyanışına ve dayanışmasına vesile olmasını temenni etti.

Büyükkılıç, Genç İstasyon 38 aracı önünde AK Parti İl Gençlik Kolları ile birlikte vatandaşlara şeker ve lokum ikramında da bulundu.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma sırasında çocukları da unutmadı. Çocuklara bayram harçlığı vererek onların bayram sevincine ortak olan Büyükkılıç, Kayseri'de bayram coşkusunu vatandaşlarla iç içe yaşadı.

Başkan Büyükkılıç'a bayramlaşma esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş da eşlik etti.