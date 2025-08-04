Türkiye otomotiv sektörü, Temmuz 2025’te hafif araç (HA) satışlarında yıllık bazda yüzde 14,5 artışla 107,7 bin adede ulaşarak güçlü bir performans sergiledi. ÖTV artışı beklentisi talebi öne çekerken, sektörde 2025 için yüzde 4,2’lik daralma öngörülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye otomotiv pazarı, Temmuz 2025’te hafif araç satışlarında dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, hafif araç (HA) satışları yıllık bazda yüzde 14,5 artarak 107,7 bin adede yükseldi. Bu rakam, ay başında öngörülen 92 bin adetlik tahminin yüzde 17, 10 yıllık ortalamanın (69,1 bin adet) ise yüzde 56 üzerinde gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayında toplam HA satışları yüzde 6,5 büyüyerek 715,1 bin adede ulaştı.

ÖTV ARTIŞI TALEBİ ÖNE ÇEKTİ

Temmuz ayındaki güçlü performans, 24 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi öncesinde talebin öne çekilmesiyle desteklendi.

Hükümet, 2 bin cm³ altındaki içten yanmalı motorlu araçlar için ÖTV oranlarını yüzde 45-80’den yüzde 70-170’e yükseltti. Bu artış, özellikle ekonomik sınıftaki araçlarda yüzde 5-10 fiyat düşüşü sağlarken, lüks ve hibrit araçlarda yüzde 10-20 artışa yol açtı.

Elektrikli araçlarda ÖTV oranlarının yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkması, bazı modellerde fiyatları 1,5 milyon TL’nin üzerine taşıdı.

2023’te satıcı pazarı olan otomotiv sektörü, 2024’te artan rekabet ve araç bulunabilirliğiyle alıcı pazarına dönüştü. Yüksek faiz ortamına rağmen, 2023 ve 2024’te rekor satışlar kaydedildi.

2025’in ilk yarısında HA satışları yüzde 5,1 büyüyerek 607,4 bin adede ulaştı. Ancak, otomobil şirketlerinin kâr marjları 2024 ve 2025’in ilk yarısında baskı altında kaldı. Bu eğilimin yılın ikinci yarısında da devam etmesi bekleniyor.

2025 ÖNGÖRÜLERİ: YÜZDE 4,2 DARALMA

2025 için yıllık HA satışlarının yüzde 4,2 azalarak 1,19 milyon adede gerilemesi öngörülüyor. Aylık ortalama satış hacminin, geçen yılın 113 bin adetlik ortalamasından 94 bin adede düşmesi bekleniyor. Ağustos 2025’te HA satışlarının yüzde 5 azalarak 86 bin adede gerileyeceği tahmin ediliyor.

Aylık satışların 90-100 bin adedin üzerinde olması, talebin dirençli olduğunu; 60-70 bin adedin altına düşmesi ise beklenenden daha büyük bir zayıflamayı gösterecek.

Otomotiv sektörü, ÖTV düzenlemesinin etkilerini Ağustos 2025’ten itibaren daha net hissedecek. Uzmanlar, düşük ÖTV dilimindeki araçlara talebin artacağını, ancak pick-up gibi yüksek ÖTV’ye tabi araçlarda pazarın daralacağını öngörüyor. Elektrikli araç satışları, yüzde 17,6’lık payla büyümeye devam etse de, ÖTV artışlarının talebi yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Sektör, 2025’in geri kalanında temkinli bir iyimserlikle hareket etmeye hazırlanıyor.