İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 144 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, son 10 gün içinde 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 144 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Van, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Hatay ve Samsun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir' ifadelerini kullanırken, operasyonlarda görev alan tüm ekipleri tebrik etti.