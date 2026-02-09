Mardinli bağımsız siyasetçi Süleyman Akar, Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarında halkın en büyük sorununun mutfak enflasyonu ve alım gücünün erimesi olduğunu vurgularken, 'Ekonomi siyasetin pusulasıdır, geçim sandığın habercisidir' diyerek, seçmenin sandığa giderken cebindeki huzura ve sofrasındaki berekete baktığını ifade etti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardinli bağımsız siyasetçi Süleyman Akar, yaptığı açıklamada vatandaşların küresel krizler ve yerel ekonomik dönüşümlerin farkında olduğunu ancak geçim sıkıntısının her geçen gün ağırlaştığını belirtti. Çarşı-pazar fiyatlarındaki dalgalanmalar, emeklilerin ve dar gelirlilerin temel ihtiyaçlara erişimdeki zorluklarının toplumsal sözleşmeyi test ettiğini söyledi.

'Eğer bir evde tencere kaynamakta zorlanıyorsa, o evde siyasetin dili değil, ekonominin gerçekliği konuşulur' diyen Akar, halkın 'geçim' feryadının siyasete verilmiş en net mesaj olduğunu vurguladı.

Süleyman Akar, hükümetin bu haklı serzenişi fırsata çevirme şansı olduğunu belirterek, geçim sorununu seçim gündeminden uzaklaştırmak için acil ve stratejik adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Önerilerini şöyle sıraladı:Yıllarca devlete hizmet etmiş emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi ve enflasyona karşı korunması.

Piyasadaki fahiş fiyat artışlarına karşı daha radikal ve kalıcı denetim mekanizmaları kurulması. Enflasyon karşısında ezilen kesimler için sosyal destek paketlerinin günü kurtaran yardımlardan ziyade alım gücünü kalıcı olarak koruyan sistemik reformlara dönüştürülmesi. Tüketimi kısmak yerine yerli üretici ve çiftçiyi doğrudan destekleyerek arz maliyetlerini düşürmeye yönelik üretim odaklı teşvikler. Milletvekili maaşlarının öğretmen maaşı seviyesine indirilmesi. Katma değer sağlayan üreten ekonominin desteklenmesi; bankalardan üreticilere faizsiz kredi sağlanması ve bu kredilerin sıkı denetlenmesi. Kamu harcamalarında israfın önlenmesi ve tasarruf kültürünün halka özendirilmesi. Akar, bu tür önlemlerin listesinin uzayabileceğini belirterek, ekonomi yönetiminde insan odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin zorunlu olduğunu savundu.

Sonuç olarak Akar, siyasetin matematiğinin basit olduğunu belirterek, 'Halkın refahı, iktidarın istikrarıdır. Geçim olmazsa seçim olur' cümlesinin bir siyasi terim değil, demokrasinin doğal refleksi olduğunu ifade etti. İktidarın sokağın bu sağduyulu sesine kulak vererek ekonomi politikalarında vites yükseltmesinin, hem toplumsal huzuru sağlayacağını hem de erken seçim tartışmalarını gündemden düşüreceğini sözlerine ekledi.

Bağımsız siyasetçi Süleyman Akar'ın bu açıklaması, özellikle emekli ve dar gelirli kesimlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmesi açısından dikkat çekti. Akar, daha önce de emekli zamlarında eşitlik çağrısı ve benzer ekonomik konularda görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştı.