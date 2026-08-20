TÜİK, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye nüfusunun 86 milyon 320 bin 602 kişiye yükseldiğini açıkladı. Yılın ilk 6 ayında nüfus 228 bin 434 kişi artarken, son 3 aydaki artış 123 bin 904 kişi oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye nüfusu, 2026 yılının ilk yarısında artışını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) patıklayabilirsinizylaşımına göre, 1 Temmuz 2026 itibarıyla ülke nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında Türkiye nüfusu 228 bin 434 kişi arttı. Nüfustaki artışın son 3 aylık bölümünde ise 123 bin 904 kişilik yükseliş kaydedildi.

Böylece Türkiye'nin toplam nüfusu, 2026'nın ikinci yarısına 86,3 milyonun üzerinde bir nüfusla girmiş oldu.

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