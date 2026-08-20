İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'nın ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 9 okulun bulunduğu Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada asfalt serimi tamamlanırken, mahalleler arası ulaşım yollarında da sathi kaplama çalışmaları yürütülüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yenileme çalışmalarını ilçe merkezinden kırsal mahallelere kadar sürdürüyor. Altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen yatırımlar kapsamında birçok noktada asfalt serimi tamamlanırken, bazı ana arterlerde de yenileme çalışmaları başladı. Bergama'da Bahçelievler Mahallesi Yeşillik Caddesi'nde 20 bin metrekarelik alanda 5 bin 500 ton, Fatih Mahallesi 315. Sokak ve Anafartalar Caddesi'nde ise 15 bin metrekarelik alanda 4 bin ton sıcak asfalt serildi. Özgürlük Caddesi ve Akşemsettin Caddesi'nde de yol yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

9 OKULUN ULAŞIMI DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da tamamladığı yol yenileme çalışmalarının en önemlilerinden biri, Bahçelievler Mahallesi Yeşillik Caddesi'nde gerçekleştirildi. Dokuz eğitim kurumu ile spor tesislerine ulaşım sağlayan ve sürücü adaylarının eğitim güzergahı olarak da kullanılan yol tamamen yenilendi.

Çalışmayı değerlendiren Bergama Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mücahit Şengül, 'Mahallemizin büyük bir sorunu olan Yeşillik Caddesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın katkılarıyla yenilendi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Mahallemizde 9 okul bulunuyor ve bu nedenle yol oldukça yoğun kullanılıyordu. Eski yol çok kötü durumdaydı. Sürücü adayları eğitim alırken ve okul servisleri ulaşım sağlarken sıkıntı yaşıyordu. Gerçekten çok olumlu bir çalışma oldu. Bahçelievler, Bergama'nın gelişen mahallelerinden biri. Mahalle büyüdükçe sorunlarımız da artıyor ancak sorunlarımızın kısa sürede çözülmesi bizleri mutlu ediyor. Bergama halkı olarak hizmetlerden memnunuz' dedi.