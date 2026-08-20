İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla yürüttüğü planlı temizlik çalışmalarını Altıntepe Mahallesi'nde sürdürdü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü planlı temizlik ve hijyen seferberliğine aralıksız devam ediyor. Detaylı toplu temizlik çalışması, bu kez Altıntepe Mahallesi'nde hayata geçirildi.

Mahallenin dört bir yanına yayılan saha ekipleri; ana caddelerden dar sokaklara, atıl durumdaki boş arsalardan yeşil alanlara ve parklara kadar her noktayı köşe bucak temizledi.

MERDİVENLİ SOKAKLARDA ÖZEL TEMİZLİK

Çalışmada Altıntepe'nin yapısı gereği öne çıkan ve araçla girilemeyen kendine özgü merdivenli sokakları, ekiplerin özel çalıştığı sokaklar olarak ön plana çıktı. Yaya geçişinin yoğun olduğu bu dik merdivenlerde biriken toprak, yaprak ve çöp birikintileri, belediye personelleri tarafından süpürge ve küreklerle tek tek temizlendi.

Çevre kirliliğini önlemek ve toplum sağlığını korumak adına yürütülen çalışmalarda, boş arsalarda zamanla biriken katı atıklar ve çalı-çırpı birikintileri toplandı. Yürüyüş yolları, merdivenler ve sokaklar süpürülerek yayalar için güvenli hale getirildi. Parklardaki ve yol kenarlarındaki çöp kovaları boşaltılarak çevre bakımı sağlandı.

Çalışma sonrası bilgi veren Maltepe Belediyesi yetkilileri toplu temizlik programının ilçe genelinde belirlenen takvim doğrultusunda diğer mahallelerde de kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.