Osmangazi Belediyesi, 2026 Orhan Kemal Yılı kapsamında usta yazarın edebi mirasını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda usta sanatçı Nur Sürer'in katılımıyla Yeşim Grup'ta düzenlenen 'Cemile'nin İzinde Emeğin Kadınlarıyla Orhan Kemal Okuması' etkinliği, edebiyat ile çalışma hayatını aynı çatı altında buluşturdu. Orhan Kemal'in unutulmaz romanı Cemile'den yola çıkılan programda kadın emeği, dayanışma ve hayatın içinden hikayeler ele alındı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programın konuğu, Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Nur Sürer oldu. Gazeteci-yazar Mazlum Vesek'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra Yeşim Grup yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Orhan Kemal'in toplumun farklı kesimlerini yalın ve güçlü bir dille anlattığı eserlerinden biri olan Cemile'den bölümler okuyan Nur Sürer, dinleyicileri romanın dünyasında edebi bir yolculuğa çıkardı. Etkinlik öncesinde Orhan Kemal'in Cemile romanını okuyarak buluşmaya hazırlanan Yeşim Grup çalışanları da eserin satırlarında yer alan kadın emeği, dayanışma ve yaşam mücadelesi üzerine yapılan değerlendirmelere katkı sundu.

Okumanın ardından Nur Sürer ile Mazlum Vesek'in gerçekleştirdiği söyleşide, Orhan Kemal'in eserlerinde önemli bir yer tutan emekçi insanların yaşamları ve kadınların toplumsal hayattaki mücadelesi konuşuldu. Usta yazarın yıllar önce kaleme aldığı hikayelerin günümüzde de karşılık bulan yönleri değerlendirilirken, edebiyatın hayatın gerçekleriyle kurduğu güçlü bağ ön plana çıktı.

'BÖYLE BİR ETKİNLİKTE YER ALMAK ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren usta sanatçı Nur Sürer, daha önce Orhan Kemal üzerine farklı etkinliklere katıldığını ancak işçilerle gerçekleştirilen böyle bir buluşmayı ilk kez deneyimlediğini belirterek, 'Böyle bir etkinlikte yer almak gerçekten çok hoşuma gitti. Daha önce Orhan Kemal üzerine kitap değerlendirmelerinin yapıldığı programlara katılmış, onun hikayelerinde rol alan oyuncular olarak çeşitli söyleşiler gerçekleştirmiştik. Ancak böyle bir grupla daha önce hiç karşılaşmamıştım. Hepsine çok teşekkür ederim' diye konuştu.

'OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NİN BİZLERİ TERCİH ETMESİ BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Yeşim Grup Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Dilek Cesur ise, 'Osmangazi Belediyesi'nin bu organizasyon için bizleri tercih etmesi ve çalışanlarımızla bir araya gelmesi bizi çok gururlandırdı. Özellikle bir kadın kahraman üzerine kurulu olan, değerli yazarımız Orhan Kemal'in 'Cemile' romanını okuma fırsatı bulduk. Kitabı hep birlikte değerlendirirken kadının ekonomik hayattaki gücünün ne kadar değerli, toplum içerisindeki varlığının ve duruşunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görme fırsatı bulduk' ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, programa katkılarından dolayı usta sanatçı Nur Sürer, gazeteci-yazar Mazlum Vesek ile Yeşim Grup Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Dilek Cesur'a teşekkür plaketi takdim etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.