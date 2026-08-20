Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin Yeniceköy'de bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bünyesinde hayata geçirdiği kamp merkezi projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kamp alanında çim serimleri ve yeşil alan düzenlemeleri ile 200 metrekarelik yemekhane çadırının kurulum çalışmaları sürüyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından DOSTUM'un gençler ve doğa sporları tutkunları için daha kapsamlı bir merkez haline getirilmesi amacıyla sürdürülen kamp merkezi projesinde çalışmalar devam ediyor. Kamp alanında çevre düzenlemesi kapsamında çim serimleri ve yeşil alanların düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra kamp alanının ortak kullanım alanlarından biri olacak 200 metrekarelik yemekhane çadırının kurulumu da sürdürülüyor. Merkez, tamamlandığında İnegöl'ün turizm açısından önemli değerlerinden biri olacak.

104 KİŞİLİK KONAKLAMA KAPASİTESİ

Üç ayrı obadan oluşan kamp alanında toplam 26 adet konaklama çadırı bulunuyor. Her biri 20 metrekare olarak planlanan çadırlar 4 kişilik konaklama kapasitesine sahip. Böylece kamp alanında aynı anda toplam 104 kişinin konaklayabilmesi hedefleniyor. Her obanın kendine ait ateş çukuru da bulunuyor. Kamp alanında konaklama birimlerinin yanı sıra 200 metrekarelik etkinlik çadırı, yapımı devam eden 200 metrekarelik yemekhane çadırı, idare çadırı, mescit WC-duş alanları, çamaşırhane ve şadırvan gibi alanlar yer alıyor.

SPOR ALANLARIYLA DONATILIYOR

DOSTUM Kamp Alanı, konaklama ve sosyal alanların yanı sıra farklı spor branşlarının yapılabileceği alanları da bünyesinde barındırıyor. Proje kapsamında; futbol sahası, tenis sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve okçuluk sahası bulunuyor. Kamp alanında ayrıca 68 araç kapasiteli otopark alanı planlanıyor.

DOSTUM'un mevcut potansiyelini daha da geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, merkezin doğa sporları ve kampçılık açısından önemli bir noktaya taşınacağını söyledi. Başkan Taban, yaptığı değerlendirmede DOSTUM'un yamaç paraşütünden balıkçılığa, bisikletten okçuluğa, oryantiringden kampçılığa, ATV ve motocross gibi pek çok branşa ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, 'DOSTUM tesislerimizi geliştirmek üzere adımlar atıyoruz. DOSTUM'un Türkiye'nin örnek bir kamp merkezi olması adına bu çalışmaları yürütüyoruz' dedi.

'GENÇLERİMİZİN UĞRAK MEKANI OLACAK'

Kamp merkezinin daha kapsamlı ve aynı anda daha fazla kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandığına dikkat çeken Başkan Taban, 'Kamp alanımız içerisinde yeni bölümler açmış oluyoruz. Daha kapsamlı ve aynı anda daha fazla kişiye hizmet verecek bir merkez haline dönüşüyor. Özellikle ben öğrencilerimizin ve gençlerimizin uğrak mekanı olacağını düşünüyorum. Bugün de bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz' şeklinde konuştu.