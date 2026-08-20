Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini Çocuk Şenliği ile daha eğlenceli hale getiriyor. 21 Ağustos-13 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak şenlik, bilimden sanata, spordan eğlenceye kadar pek çok etkinliği çocuklarla buluşturacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun 'Çocuklarımızın mutluluğu bizim önceliğimiz' anlayışıyla düzenlenecek etkinlikler, 21 Ağustos'tan itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde çocukları bekliyor.

13 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek olan şenlik, her gün 13.00-21.00 saatleri arasında çocuklara kapılarını açacak. Bilimle iç içe, teknolojinin olanaklarıyla harmanlanmış bu kapsamlı programda, çocuklar hem öğrenecek hem de doyasıya eğlenecek.

Şenlik kapsamında her gün farklı bir içerik çocuklarla buluşacak. Belirlenen atölye ve sergilerin yanı sıra, şenlik alanı gün boyu çocuklar için bir eğlence merkezine dönüşecek. Şişme oyun parkında enerjilerini atan çocuklar; satranç, karaoke, çocuk treni, ayak futbolu, yüz boyama ve masa tenisi istasyonlarında gün boyu keyifli vakit geçirme imkanı bulacak.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ'



Tüm Denizlili çocukları aileleriyle birlikte şenliğe davet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Büyük ilgi gören şenliğimizle, çocuklarımızın yaz tatillerini keyifle tamamlamalarını hedefliyoruz. Bilim, sanat ve eğlenceyi merkeze aldığımız bu özel programa tüm çocuklarımızı ve ailelerini davet ediyorum' dedi.