2054 Ankara Master Planı kapsamında hazırlanan proje, Türkiye'de belediyeler açısından su kayıpları konusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na dış kredili olarak alınan ilk ve tek proje olma özelliğini taşıyor.

ANKARA (İGFA) - Proje ile yalnızca şebekedeki fiziki su kayıpları azaltılmayacak ayrıca Ankara'nın uzun vadeli su arz güvenliği, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, enerji verimliliği ve hizmet sürekliliği de güçlendirilecek.

ANKARA'NIN GELECEĞİNE 500 MİLYON DOLARLIK STRATEJİK YATIRIM

Toplam yatırım bedeli yaklaşık 500 milyon dolar olan üç proje; uzun vadeli uluslararası finansman modeli ve uluslararası standartlara uygun yapım süreçleriyle Ankara'nın altyapısında yeni bir dönemi başlatacak.

2054 Ankara Master Planı doğrultusunda hayata geçirilecek yatırımlarla ASKİ, günübirlik çözümler yerine Ankara'nın gelecek on yıllarını güvence altına alacak sürdürülebilir bir su yönetimi ve güçlü bir altyapı sistemi oluşturmayı hedefliyor.