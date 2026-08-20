Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, pilotların uçuş kayıt defterlerini (logbook) dijital ortama taşıyor. Yeni sistemle uçuş kayıtlarının işletmeler ve SHGM arasında eş zamanlı takip edilmesi, manuel veri yükünün azaltılması ve kayıtların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havacılık sektöründe dijital dönüşüm çalışmalarına yeni bir adım ekledi. Pilot lisanslarının dijital ortama taşınmasının ardından, bu kez pilot uçuş kayıtlarının dijitalleştirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yeni sistem kapsamında, hava taşıma işletmeleri ile SHGM arasında web servis entegrasyonu kurulması planlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde pilotlara ait uçuş kayıtlarının eş zamanlı olarak takip edilmesi mümkün olacak.

MANUEL VERİ YÜKÜ AZALACAK

Dijital logbook uygulamasıyla uçuş kayıtlarının daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde yönetilmesi amaçlanıyor. Sistem, işletmelerin manuel veri girişinden kaynaklanan yükünü azaltırken, kayıtların doğruluğu ve güvenliğinin artırılmasına da katkı sağlayacak.

SHGM, pilot lisanslarının dijitalleştirilmesinin ardından uçuş kayıtlarını da dijital ortama taşıyarak sektördeki dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların KDM-ORG ve KDM-ERP sistemleri üzerinden yürütülen dönüşüm sürecinin bir parçası olduğu belirtildi.