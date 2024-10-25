Yediden yetmişe herkesin iştahını açan peynir, tavuk, balık, domates, kıyma, baharatlar ve soslarla çok iyi uyum sağlayan makarna Türkiye’nin önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor.İZMİR (İGFA) - ZTürkiye, 2024 yılının 9 aylık diliminde makarna ihracatını yüzde 9’luk artışla 606 milyon dolardan 659 milyon dolara taşıdı ve dünya ikinciliğindeki yerini sağlamlaştırdı.

Türkiye’nin 2024 yılının ocak – eylül döneminde 155 ülkenin sofralarına makarna sunduğu bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’nin 2025 yılında makarna ihracatında 1 milyar doları aşabilecek potansiyele sahip olduğunu paylaştı.

Türkiye’nin makarna ihracatı son 5 yılda yüzde 41’lik artışla 577 milyon dolardan 813 milyon dolara çıktığının altını çizen Öztürk, “Makarna ’da benzer seyri koruyarak önümüzdeki 5 yıllık vadede 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz. Avrupa’dan Uzakdoğu’ya, Amerika’dan Afrika’ya dünyanın dört bir tarafında güçlü bir şekilde yerimizi alıyoruz. Makarna sektörümüzün ihraç pazarlarındaki çeşitlilik bizleri hedeflere ulaşma konusunda cesaretlendiriyor” şeklinde konuştu.

JAPONYA, ABD VE ÇİN MAKARNA İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE ARASINDA

Türkiye’nin makarna ihracatında Somali 93 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Venezuella 70 milyon dolarlık Türk makarnası talep etti. Gana’ya yapılan makarna ihracatı yüzde 80’lik artışla 55 milyon dolar olurken, Japonya 54,5 milyon dolarlık Türk makarnası alarak listede dördüncü sıranın sahibi oldu.

Makarna ihracatında beşinci ülke 40 milyon dolarla Togo olurken, ABD’ye makarna ihracatımız yüzde 33’lük artışla 15 milyon dolardan 20 milyon dolara tırmandı. Türkiye; Çin’e 16 milyon dolarlık, Kamerun’a 14 milyon dolarlık makarna gönderdi. Bu ülkeleri Benin, Nijer ve Irak izledi.