A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında evinde Letonya'yı konuk etti. Milli takım maçtan 4-0'lık skorla galip gelerek 16 puana ulaştı ve Almanya biletini almış oldu. Galibiyet golleri dakika 58' Yunus Akgün, 83' ve 90 +1' Cenk Tosun (2), 87' Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

A Milliler bu sonuçla birlikte grupta Vincenzo Montella önderliğinde 2'de 2 yaptı ve grupta da 5. galibiyetini elde etmiş oldu. Letonya ise 6. mağlubiyetini alarak 3 puanla son sırada yer aldı.

ÖNCE YUNUS , SONRA CENK

Karşılaşmanın 21. dakikasında golü, VAR incelemesine takılan Yunus Akgün, 58. dakikada bir kez daha sahne aldı ve A Milli Takım'ı öne geçirdi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise sahneye Cenk Tosun ve farklı 2'ye çıkardı.

SON GOLLER KEREM VE CENK'TEN

Konya'da 3. gol 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken son sözü 90+2. dakikada Cenk Tosun söyledi ve Milliler, Almanya biletini 4 golle cebine koydu.

İŞTE SON PUAN DURUMU

1- Türkiye - 16 puan

2- Hırvatistan - 10 puan

3- Galler - 10 puan

4- Ermenistan - 7 puan

5- Letonya - 3 puan

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gitme hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 6. kez bu organizasyona katılacak. İlk kez 1996 yılındaki turnuvaya katılan milliler o tarihten sonra 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katıldı.

İLK HEYECANI 1996'DA YAŞADIK

İlk olarak 1996 yılında İngiltere'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda mücadeleden milliler, Portekiz, Hırvatistan ve Danimarka ile birlikte yer aldığı D Grubu'nu puan alamadan tamamladı. Ay-yıldızlılar, 2000 yılında Belçika ve Hollanda'nın ortak düzenlenen turnuvada ise B Grubu'nda ev sahibi Belçika, İtalya ve İsveç ile mücadele etti. Milliler, grubu 4 puanla ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Bu turda Portekiz ile karşılaşan A Milli Takım sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve elendi.

2008'DE YARI FİNALE ÇIKTIK

A Milli Futbol Takımı, şu ana kadar en büyük başarısını 2008 yılında Avusturya-İsviçre ortaklığında düzenlenen şampiyonada elde etti. Milliler, ev sahibi İsviçre, Portekiz ve Çekya ile birlikte yer aldığı A Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıktı. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hırvatistan'ı penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde ise Almanya'ya 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

2016 VE 2020'DE GRUPTAN ÇIKAMAMIŞTIK

Fransa'da organize edilen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile karşılaştı ve 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. 2020 yılında koronavirüs salgınından dolayı Avrupa Şampiyonası, 2021 yılında oynandı. İlk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde yapılan turnuvada Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi İtalya, Galler ve İsviçre ile karşı karşıya geldi. Milli Takım grubu puan alamadan bitirdi.