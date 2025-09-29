"Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştiren; TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, TGDF ve ETÜDER; dünyada ilk 3’e girme hedefiyle TÜYAP ve ALZ iş birliğinde “Foodist İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı” hazırlıklarını başlattı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin yıllık 28 milyar doları aşan gıda ihracatının 12 milyar dolarlık büyük dilimini hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün yaptığı bilgisini veren Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Foodist İstanbul’un itici gücüyle Türkiye’nin gıda ihracatında 50 milyar dolar hedefine 5 yıllık vadede ulaşacağına inandıklarını dile getirdi.

“Türkiye, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerinde dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor” tespitinde bulunan Öztürk; “Foodist İstanbul, bu güçlü konumu pekiştirmek ve ihracatçılarımızı yeni alıcılarla buluşturmak açısından stratejik bir platform niteliği taşıyor. Bu organizasyonun, yabancı firmaların Türk gıda sektörünü daha yakından tanımasına ve yeni pazarlara açılım sağlamasına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Gıda profesyonelleri, büyük toptancılar, zincir market satın almacıları ve karar vericilerin bir araya geleceği Foodist İstanbul, Türkiye’nin küresel gıda ticaretinde arz ve talebin buluştuğu stratejik merkez konumunu güçlendirecek” diye konuştu.

Türkiye'nin sahip olduğu verimli toprakların güçlü üretim kapasitesi ve asırlara dayanan tarımsal birikimiyle dünya gıda sektöründe zaten önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Öztürk, "Foodist İstanbul, yalnızca bir ticaret fuarı değil; Türkiye’nin gıda ihracatındaki vizyonunu, yenilikçi yaklaşımını ve uluslararası alandaki iddiasını gözler önüne serecek bir buluşma noktası olacak" dedi.