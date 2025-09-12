Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu Başkanları Toplantısı’nın 10-11 Ekim tarihlerinde Manisa’da yapılması kararlaştırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Hakkı Bayraktar başkanlığında gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldı.

Manisa Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli buluşmaya, Türkiye'nin farklı illerinden platformun yürütme kurulu üyelerinin katılım sağlayacağını belirten Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, iki gün sürecek toplantıda ortak akıl geliştirerek mevcut durumları değerlendireceklerini söyleid.

Önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür eden Bayraktar, Manisa Kent Konseyi olarak, katılımcı demokrasi ve ortak akıl prensipleriyle Manisa ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.