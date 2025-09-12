Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yuntdağı bölgesindeki mahallere daha hızlı ve etkin hizmet ulaştırmak için Osmancalı Mahallesi’nde şantiye alanı oluşturuyor. Mahallede bulunan Gasilhane binasının kullanılmayan bölümünü, MASKİ İçme Suyu Şantiyesi olarak yeniden yapılandırıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerde vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için yatırımlarına devam ediyor.

MASKİ, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan mahallelere daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla Osmancalı'da yeni bir hizmet birimi oluşturma çalışmalarına başlayan MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı'na ait olan ve daha önce gasilhane olarak tasarlanan binanın bir bölümünü MASKİ İçme Suyu Şantiyesi olarak düzenleniyor. Yeni hizmet birimi, Yuntdağı bölgesinde yer alan mahallelerde yaşanacak arızalara daha hızlı müdahale imkanı ve yakıt tasarrufu sağlayacak.

MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, tadilat çalışmalarında sona gelinen binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için her zaman sahada olduklarını söyledi. Başkan Dutlulu, “Belediyecilik anlamında hizmetlerimize ve yatırımlarımıza devam ederken diğer yandan da sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın sorunlarını en kısa sürede çözmek için yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yuntdağı bölgesinde de yaşanabilecek altyapı arızalarına karşılık bir ekibimizi bölgeye konuşlandırdık. Yaşanabilecek arızalara karşı ekiplerimiz daha çabuk müdahale edebilecek. Zaman yönünden de hem bize hem vatandaşlarımıza artı değer katacak bu sistem ile aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlamış olacağız” dedi.