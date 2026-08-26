Ankara'da gerçekleştirilen 17. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, oy birliğiyle 18. Dönem Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı oldu.

BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin Ankara'da gerçekleştirilen 17. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, oy birliğiyle 18. Dönem Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı olarak seçildi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği 17. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği ile kurulması planlanan kurumsal iş birliğine ilişkin görüşler ele alınarak taslak protokol değerlendirildi.

Kent konseyleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışmaların güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, İçişleri Bakanlığı'na sunulmak üzere hazırlanan proje de gündeme alındı.

KUVAYIMİLLİYE ŞEHRİNE BÜYÜK GURUR

Demokratik çeşitlilik ve yüksek katılım kültürüyle her geçen gün daha da güçlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kent konseyi başkanlarının oy birliğiyle 18. Dönem Başkanlığına Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden seçildi.

Devir teslim töreninin Ekim ayında Balıkesir'de gerçekleşmesi bekleniyor. Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in adını gururla daha da yukarılara taşıyan Özden'in yanı sıra Başkan Vekilliğine Kurucu Başkan Necati Binici, Başkan Yardımcılığına Tokat Kent Konseyi Başkanı Dr. Selim Çakar seçildi.