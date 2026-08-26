İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent yönetiminde katılımcılığı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği İzmir Yurttaş Meclisi çalışmaları 18 ilçeye ulaştı. Çiğli, Bayraklı ve Karşıyaka'da gerçekleştirilen son oturumlarda yurttaşlar ilçelerinin öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini müzakere etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Planlama Ajansı iş birliğiyle yürütülen İzmir Yurttaş Meclisi, İzmirlilerin yaşadıkları kentle ilgili karar süreçlerine doğrudan katılımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen oturumlarda yurttaşların ilçelerine ilişkin ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri ortak akılla ele alınıyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 18 ilçede Yurttaş Meclisi oturumları tamamlandı.

Yurttaş Meclisi'nin son buluşmaları Çiğli, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde gerçekleştirildi. Üç günlük programın ilk gününde katılımcılara Yurttaş Meclisi'nin işleyişi anlatıldı. 'İzmirli Olmak, İzmir'de Yaşamak', 'Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi' ile 'Anayasa, Yurttaşlık ve Müzakereci Demokrasi' başlıklarında gerçekleştirilen oturumlarla yurttaşlara bilgilendirme yapıldı. Programın ikinci gününde ise söz yurttaşlara geçti. Katılımcılar tematik masalarda bir araya gelerek yaşadıkları ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini müzakere etti. Çalışmalarda sağlık üç ilçenin ortak çalışma alanı olarak öne çıkarken; eğitim, kültür-sanat, atık yönetimi ve sürdürülebilir ulaşım gibi başlıklar da masaya yatırıldı.

59 POLİTİKA ÖNERİSİ KARARA BAĞLANDI

Çalışmanın üçüncü gününde tematik masalarda ortaya çıkan görüşler ortaklaştırılarak politika metinlerine dönüştürüldü ve yurttaşların oyuna sunuldu. Karşıyaka'da 18, Çiğli'de 27, Bayraklı'da ise 14 politika önerisi oylanarak karara bağlandı. Böylece yalnızca son üç ilçede, kamu politikalarına yön vermesi hedeflenen toplam 59 politika önerisi ortaya çıktı. İlçe düzeyinde yurttaşların doğrudan katılımıyla şekillenen öneriler, çalışmaların ilerleyen aşamasında İzmir İl Yurttaş Meclisi çatısı altında ele alınacak. Böylelikle ilçelerin yerel ihtiyaçlarından yola çıkan görüş ve önerilerin kent genelini kapsayacak politikalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

İzmir Yurttaş Meclisi çalışmalarının yeni durakları Kemalpaşa, Bornova ve Buca olacak. Çeşme, Karaburun, Urla, Aliağa, Foça, Menemen, Bergama, Kınık ve Dikili'de yapılacak oturumlar için başvurular devam ediyor. Sürece katılmak isteyen yurttaşlar, izmiryurttasmeclisi.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yaparak yaşadıkları ilçenin ihtiyaçlarının, sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalışmalara katılabilecek.