Bursa Büyükşehir Belediyesi, sonbaharda mevsim normallerine göre gerçekleşmesi öngörülen yağışlar öncesi il genelinde yağmur suyu ızgaralarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla Bursa genelinde yağmur suyu altyapısını sonbahara hazırlamak üzere harekete geçti.

BUSKİ tarafından planlanan çalışmalar kapsamında Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, il genelinde yağmur suyu ızgaralarını taradı. Sahada yaptıkları periyodik incelemeler neticesinde doluluk tespit edilen ızgaralara müdahale eden ekipler, temizlenen bölgelerde de düzenli kontroller gerçekleştirerek yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanmaların önüne geçti.

Bursa genelinde yağmur suyu ızgaralarında yılda, yaklaşık toplam 40-50 bin kez temizlik faaliyeti yürüten ekipler, Gemlik'te 1.084, Kestel'de 824, Mudanya'da 20, Gürsu'da 3, Nilüfer'de 1.696, Osmangazi'de 8.937 ve Yıldırım'da 993 yağmur suyu ızgarasını yağışlara hazır hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, titizlikle yürüttükleri temizlik çalışmalarıyla altyapının sağlıklı işletilmesine, yağışlar nedeniyle olası taşkın ve su basma riskinin ortadan kaldırılmasına, cadde ve sokaklarda yaya-araç trafiğinin güvenliğine katkı sağladı.

DÖRT MEVSİM HAZIR BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yağmur suyu ızgaralarında yapılan temizlik çalışmalarının, mevsimsel etkiler göz önünde bulundurulduğunda olası riskler açısından kritik önemde olduğunu belirterek 'Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'mızı dört mevsim temiz ve güvenli kılmak için kapsamlı incelemeler ve bütüncül planlamalar yaparak hazırlıklarımızı uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede bahar yağmurları öncesinde ekiplerimiz tarafından yapılan bu çalışmalar, su basma ve taşkın gibi olası risklerin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Çalışmalarda emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden de temiz bir Bursa için çevrenin korunmasına azami hassasiyet bekliyoruz' ifadelerini kullandı.