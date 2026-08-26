Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kütüphanemde Tiyatro Arası' etkinlikleriyle yaz akşamlarını kültür ve sanatla renklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Açık Hava Tiyatrosu'nun dördüncü gösterimi Gebze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kütüphaneleri yalnızca kitapların ve bilginin değil, kültür ve sanatın da buluşma noktası haline getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kütüphanemde Tiyatro Arası' etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Açık Hava Tiyatrosu, Gebze Millet Bahçesi'nde bulunan Gebze Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak düzenlenen etkinliğe yaklaşık 600 kişi katıldı.

Gecede sahnelenen 'Mecnun Çevrim Dışı', klasik Leyla ile Mecnun anlatısını günümüz dünyasının sorunlarıyla bir araya getirdi. Atanamamış bir edebiyat öğretmeni olan Mecnun'un sosyal medyada içerik üreten genç psikolog Leyla'ya duyduğu hayranlıkla başlayan hikâye; işsizlik, gelecek kaygısı, sosyal medya bağımlılığı, görünür olma ve değer görme ihtiyacı gibi güncel konuları mizahi bir dille sahneye taşıdı. Mizah ile hüznü, divan şiiri ile sosyal medyayı aynı sahnede harmanlayan 'Mecnun Çevrim Dışı', izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

İZLEYİCİLER SAHNEYE ÇIKTI

Tiyatro gösterisinin ardından düzenlenen soru-cevap bölümüyle etkinliğin heyecanı devam etti. İzleyiciler arasından gönüllü katılımcılar sahneye davet edilerek oyun ve tiyatroya ilişkin soruları yanıtladı. Doğru cevap veren katılımcılara kitap hediye edilirken, program izleyicilerin de katılımıyla renkli ve keyifli anlara sahne oldu.