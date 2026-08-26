İzmir Büyükşehir Belediyesi, merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın 'İzmir, fuarlar ve kongreler kenti olacaktır' sözünün yer aldığı Kültürpark Lozan Meydanı'ndaki afişi LED ekranla yeniledi. Piriştina'nın İzmir vizyonunu yaşatacak ekranın gündüz ve gece görünür olması sağlanırken, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın programı ve günlük etkinlik akışı da ziyaretçilerle paylaşılacak.

İZMİR (İGFA) - 1999 yılından hayatını kaybettiği 2004 yılına kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve kentte 'efsane başkan' olarak anılan Ahmet Piriştina'nın hatırası yaşatılmaya devam ediyor.

İzmir'in fuarcılık alanındaki vizyonunun gelişmesine önemli katkılar sunan Piriştina'nın 'İzmir, fuarlar ve kongreler kenti olacaktır' sözünün yer aldığı Kültürpark Lozan Kapısı girişinde yıllardır asılı duran afişin yerini artık LED ekran aldı. 288 x 480 santimetre ölçülerindeki LED ekranda Piriştina'nın görüntüsüne, İzmirlilere el salladığı anlara ve hafızalara kazınan sözlerine yer verilecek.

Piriştina'nın İzmir vizyonunun kent hafızasında daha güçlü şekilde yaşatılması ve İzmir'in fuar ve kongre kenti olma hedefinin vurgulanması amaçlanıyor.

5 Eylül'de kapılarını açacak 95. İzmir Enternasyonal Fuarı boyunca ekran, fuar programı ve günlük etkinlik akışının yanı sıra ziyaretçilere yönelik bilgilendirmeler için de kullanılacak.