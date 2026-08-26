Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş.'nin yaz sezonu boyunca işlettiği sahil ve plajlarda çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerin bu yılki son adresi Kovanağzı oldu. Kumcağız ve Cebeci'nin ardından Kefken Kovanağzı Çadır Kamp Alanı'na taşınan eğlence, sezonun son programıyla tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde A.Ş., yaz sezonu boyunca sahillerde gerçekleştirdiği çocuk etkinliklerinin sonuncusunu Kefken Kovanağzı Çadır Kamp Alanı'nda düzenledi. Yaz tatilinin son günlerine renk katan programda çocuklar; oyunlar, yarışmalar, dans ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik, çocukların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Animatörler eşliğinde düzenlenen programda müzik ve dansın yanı sıra çocukların aktif olarak katıldığı sahne oyunlarına da yer verildi. Düzenlenen yarışmalarda minikler, birbirinden eğlenceli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

MİNİKLER HEM EĞLENDİ HEM RENKLENDİ

Program boyunca farklı aktivitelerle buluşan çocukların en sevdiği duraklardan biri de yüz boyama etkinliği oldu. Seçtikleri figürleri yüzlerine yaptıran minikler, kamp alanına renk kattı. Çocuklara pamuk şekeri ikram edilirken, aileler de etkinliği ilgiyle takip ederek bol bol fotoğraf çekip anı biriktirdi.