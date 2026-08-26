Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Bursa'nın Fethinin 700'üncü Yılı' etkinlikleri çerçevesinde 3 Temmuz'da başlattığı ilçe şenliklerinin 15'inci durağı Gemlik oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Bursa'nın Fethinin 700'üncü Yılı' dolayısıyla planlanan etkinlik takvimine kazandırdığı '700'üncü Yıl İlçe Şenlikleri' ile fetih coşkusunu kent sathına yaydı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede planlanan ve 3 Temmuz'da başlayan ilçe şenliklerinin 15'incisi Gemlik'te gerçekleştirildi. Şenliklere yerel idare yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gemlik 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan şenlik alanında açılan stantlarda kadın dernekleri ve kooperatifleri, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Şenlik sahasında çocuklar için özel oyun alanları oluşturuldu. Büyükşehir ekiplerince çocuklara özel atölye çalışmaları ve animasyon gösterileri tertip edildi. Alanda kurulan 'planetaryum' gökyüzü çadırı da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, şenlik alanında vatandaşlara sağlık taraması gerçekleştirdi.

Şenlikler kapsamında sahne gösterileri de icra edildi. Bando konseriyle başlayan program; sihirbaz gösterisi, Kahoot yarışması ve çocuk tiyatrosuyla devam etti. Şenliğin finalinde Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi. Fetih coşkusuna ortak olan 7'den 70'e her Gemlikli, şenlikler dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İlçe şenlikleri, 28 Ağustos Cuma günü İnegöl Kültürpark'ta, son olarak ise 29 Ağustos Cumartesi günü Yıldırım Gökdere Meydanı'nda düzenlenecek şenliklerle program tamamlanacak.