Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım ağını güçlendirme yatırımları kapsamında Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir'de farklı güzergahlarda toplam 22 kilometrelik sathi kaplama çalışması yaparak yolları yeniliyor.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede ulaşım ağını güçlendirmek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Temmuz ayında 113 kilometreyi aşan sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Ağustos ayında da çalışmalarına aralıksız devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, geniş kapsamlı saha taramaları ve vatandaşlardan toplanan talepler doğrultusunda bakım ve onarım ihtiyacı tespit edilen yolları güvenli ve konforlu kılmak için yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir'de birbirinden farklı güzergahlarda toplam 22 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

İznik Çakırca Mahallesi'nde 5 kilometrelik ve Yenişehir Marmaracık Mahallesi'nde 3 kilometrelik hattı yenileyen Büyükşehir ekipleri, Gemlik Muratoba Mahallesi ana yolunda 3.4 kilometre ve Haydariye Mahallesi'nde 2.3 kilometre, Orhaneli Fadıl-Haydar Mahallesi bağlantı yolunda 4 kilometre, Orhangazi Çakırlı-Keramet Mahallesi bağlantı yolunda 2.3 kilometre ve Hamzalı-Fındıklı Mahallesi bağlantı yolunda 3.6 kilometre uzunluğundaki güzergahlarda sathi kaplama işlemine devam ediyor.

MUHTARLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

İznik Çakırca Mahallesi Muhtarı Ersin Körpe, yolun bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, 'Trafiğin yoğun olmadığı bir güzergahtan İznik'e en kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor. Aynı zamanda bizim için önemli bir alternatif yol oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiğimiz bütün hizmetleri alıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya mahallemize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum' dedi. Yenişehir Marmaracık Mahallesi Muhtarı Buran Şebin ise, yıllardır bu hizmeti beklediklerini belirterek, 'Marmaracık halkı gerçekleştirilen çalışmalardan ve sunulan hizmetlerden çok memnun. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ediyoruz' diye konuştu.